Историк Евгений Гурьев рассказал об отношению к Иосифу Сталину

28.02.2020, 0:21, Разное

В процессе пресс-конференции, посвященной предстоящей победе в войне 1941-1945 годов выступил историк Евгений Гурьев. Он пояснил о своем впечатлении о генсеке СССР Иосифе Сталине.

В пресс-центре состоялась конференция «Разоблачению мифов Второй мировой войны», посвященная юбилею: 75-летию Победы СССР в войне против национал-социалистической Германии. Выступил с речью историк Евгений Гурьев, рассказавший о личном отношении к фигуре диктатора Советского Союза Иосифа Сталина, руководившего государством с 1924 по 1953 годы.

«Крайне сложно ответить на данный вопрос», — отметил Гурьев, который считает, что Сталин сделал для СССР много хорошего и плохого. По мнению историка, без этого политика Союз мог бы не устоять против войск гитлеровской Германии, потому как фактор его влияния на тот момент был огромным. Напомнил всем присутствующим Евгений Гурьев об имевших место в те времена репрессиях и чистках, затронувших также и Красную армию с ее высшим командованием. В результате РККА терпела сильные поражения в войне, особенно на первых порах.

Исследователь отметил и тот факт, что в настоящее время студенты знают историю родной страны недостаточно хорошо. Исправить эту ситуацию поможет иная система обучения: знания необходимо преподносить в мультимедийном и интересном формате. Сейчас сведения подаются в формальном виде и часто представляют собой заучивание фактов и дат, которые довольно быстро забываются.