Вице-президент США не признал победу социализма во Второй мировой войне

28.02.2020, 0:12, Новости дня

Победу во Второй мировой войне одержала «свобода, а не социализм», сообщил вице-президент США Майк Пенс.

«Свобода, а не социализм положила конец рабству, победила в двух мировых войнах и превратила Америку в луч надежды для всего человечества», – приводит его слова ТАСС.

Он раскритиковал социализм и Демократическую партию США, которая, по его словам, пытается использовать «провалившуюся политику социализма». Пенс напомнил об обещании, которое дал глава американского государства Дональд Трамп: «Америка никогда не станет социалистической страной».

Пенс подверг критике и страны Западного полушария, которые предпочли или использовали в прошлом социализм. Он заявил, что США продолжат выступать против правительства Венесуэлы и «поддерживать народ Венесуэлы, пока свобода и демократия не будут восстановлены».

Вице-президент США призвал Республиканскую партию оказать поддержку Трампу, добившись его переизбрания на пост президента. 

«Потребуется еще по меньшей мере четыре года, чтобы осушить это болото», – сказал Пенс, использовав в речи высказывание Трампа о планах «осушить болото» вашингтонской бюрократии.

В январе американскому посольству в Дании пришлось извиняться за ошибку в своем посте в Twitter о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден американскими солдатами.



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