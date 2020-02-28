Чиновников «Укрзалізниці» уличили в незаконной добыче гранита

28.02.2020, 0:06, Новости дня

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Житомирской незаконную добычу более 500 тысяч кубических метров гранита. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, сделку в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из филиалов «Укрзалізниці». Чиновники, ответственные за контроль за выполнением правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита.

По данным СБУ, злоумышленники добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров. Гранит они реализовывали частным структурам.

Своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 млрд гривен. Добыча, в частности, проводился с применением взрывоопасных технических средств. 

Бывшему руководителю производственного подразделения филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзалізниця» сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил охраны или использования недр).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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