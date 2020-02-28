Телеканал для ОРДЛО не сможет начать работу 1 марта, у него нет лицензии – член Нацсовета

28.02.2020, 0:06, Новости дня

Новосозданный телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, как планировалось. Об этом в комментарии сайту «Детектор медиа» заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, получение лицензии и разрешения на вещание канала, созданного на базе UATV, может занять несколько недель.

«В Нацсовете мы еще ничего не знаем о том, каким будет новый телеканал. Осенью у нас была коммуникация, что Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал – пока мы ждем. Для того, чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешение на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался», – отметил Костинский.

По его словам, сейчас вдоль линии разграничения на Донбассе устанавливаются мощные цифровые передатчики. С них, в частности, будет вещать и канал для ОРДЛО.

Временно оккупированные территориях будут получать сигнал нового телеканала из Волновахи, Горняка (Донецкая область), Бахмутовки и Камышевахи (Луганская область); для жителей подконтрольных территорий и населенных пунктов на линии разграничения телеканал будет вещать из Краматорска, Широкого Донецкой области, а также из Старобельска Луганской области.

В то же время есть небольшая проблема с вещанием на территорию Крыма, признал Костинский. В Чаплинке и Чонгаре Херсонской области передатчики необходимой мощности еще не установлены.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор «24 канала» Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников «112 Украина».

27 февраля «Детектор медиа» сообщил, что новый вещатель получил название «Дім»/»Дом» с двуязычным логотипом. Презентация канала намечена на 2 марта.