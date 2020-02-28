АМКУ позволил инвестору из Катара взять порт Ольвия в концессию

28.02.2020, 0:06, Новости дня

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил катарской компании QTerminals взять в концессию расположенный в Николаеве морской порт Ольвия. Об этом 27 февраля проинформировал сайт АМКУ.

«Важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию. …Группа QTerminals сейчас не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию», – сказано в сообщение.

О том, что порт Ольвия передадут в концессию QTerminals, сообщил 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Компания из Катара выиграла конкурс и обязалась инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

21 января в концессию передали Херсонский морской порт.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / «Кременчуг», «Лубны» и «Оникс»: Украина провела учения в Азовском море

05.01 / El País — тысячи иракцев простились с Сулеймани

24.01 / Зятю Трампа посоветовали сменить телефон из-за взлома смартфона главы Amazon

09.01 / Автоновости: Для автомобилистов установят новый большой штраф до 5 500 рублей

24.01 / Впервые со времен Плющенко российский фигурист завоевал золото ЧЕ

21.01 / Порошенко не получал повесток, пришел за ними сам в ГБР – адвокат

25.02 / Срок безвизового пребывания украинцев в Монголии и Аргентине увеличится вдвое с 14 марта

20.02 / Политолог сравнил переход в политику Шнурова и Зеленского

06.02 / Айрапетян и Башмет рассказали о прохождении таможни с музыкальными инструментами

06.02 / Дамаск подвергся ракетной атаке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика