АМКУ позволил инвестору из Катара взять порт Ольвия в концессию

28.02.2020, 0:06, Новости дня

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил катарской компании QTerminals взять в концессию расположенный в Николаеве морской порт Ольвия. Об этом 27 февраля проинформировал сайт АМКУ.

«Важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию. …Группа QTerminals сейчас не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию», – сказано в сообщение.

О том, что порт Ольвия передадут в концессию QTerminals, сообщил 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Компания из Катара выиграла конкурс и обязалась инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

21 января в концессию передали Херсонский морской порт.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.