Ежемесячные пособия на детей в возрасте 3-7 лет смогут получать более 2 млн семей

28.02.2020, 0:06, Новости дня

Ежемесячные пособия на детей в возрасте трех-семи лет включительно смогут получать более 2 млн семей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Семьи начнут получать выплаты с 1 июля, однако выплаты рассчитают с 1 января 2020 г.

Выплату назначат на 12 месяцев, отметил Котяков.

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте трех-семи лет включительно. Выплаты смогут получить семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе за II квартал предыдущего года.

Размер ежемесячного пособия в 2020 г. составит половину прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе за II квартал предыдущего года — около 5,5 тыс. руб.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Лукашенко рассказал об угрозах на границе Белоруссии

21.01 / Судью Вовка снова избрали главой Окружного административного суда Киева

30.01 / Тунберг решила запатеновать свое имя

05.02 / Бастрыкин поручил взять на контроль ситуацию с жившей с телятами девочкой

10.01 / Иранский телеканал показал видео с предположительно черными ящиками из самолета МАУ

15.01 / Искали исламистских радикалов — Welt об облаве на чеченцев в Германии

02.02 / Соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией готово на 95% – посол

18.01 / В Раде создали межфракционное объединение, которое «будет защищать вечные ценности общества»

09.02 / Новинка IQOO 3 5G названа самым быстрым смартфоном начала 2020 года

19.02 / Житель Омска раскрыл подробности жизни россиян на карантинном лайнере в Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика