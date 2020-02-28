Российский Минтранс принимает меры по защите от коронавируса

28.02.2020, 0:06, Новости дня

С 28 февраля ограничивается воздушное сообщение с Ираном. Исключение сделано для двух авиакомпаний — "Аэрофлота" и иранской Mahan Air. Также прекратится и выдача виз гражданам исламской республики, кроме деловых и гуманитарных.

С 1 марта рейсы из Италии будут обслуживаться в терминале F московского аэропорта "Шереметьево" — там же, где принимаются самолеты из Китая. Также с воскресенья ограничат и полеты в Южную Корею. На этом направлении продолжат работать "Кориан Эйр" и "Аэрофлот".

Остальные перевозчики будут только доставлять россиян домой. Так, компания S7 уже сообщила, что организует для этого чартерные рейсы, а вот регулярное сообщение с Кореей прервет на два месяца.

С 4 марта перестанет ходить поезд "Москва — Ницца". Купленные билеты можно будет вернуть без сборов, отмечает телеканал "Россия 24".