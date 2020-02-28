Коронавирус добрался до Нидерландов

28.02.2020, 0:06, Новости дня

В Нидерландах зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицирован мужчина из города Тилбурга, посетивший недавно итальянскую область Ломбардия.

Как сообщалось, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане – крупном городе в Центральном Китае с населением около 12 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая случаи заражения коронавирусом были выявлены более чем в 40 странах, в том числе, в России, напоминает ТАСС.

В итальянской Ломбардии вспышка коронавируса была зафиксирована 21 февраля текущего года, после чего случаи заражения были выявлены в других областях — Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье. Сейчас 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы, ограничительные меры введены в ряде регионов и распространяются на школы, общественные места, учреждения культуры и развлекательные заведения. По последним данным, число инфицированных новым коронавирусом в Италии достигло 650 человек, число летальных случаев возросло до 17.