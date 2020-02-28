Пять истребителей НАТО не смогли обнаружить один российский Ту-95

28.02.2020, 0:04, Разное

Пять истребителей НАТО, поднятые в воздух по тревоге, не смогли обнаружить один российский Ту-95. Инцидент произошел над Норвежским морем, о нем рассказали журналисты отечественных средств массовой информации.

Сигнал тревоги поступил на базу Североатлантического Альянса 26 февраля. Сообщалось, что в небе над Норвежским морем появился стратегический бомбардировщик Ту-95, принадлежащий России. К поискам российского самолета приступили два Typhoon, два F-16 и F-15. В качестве дозаправщика использовался Airbus Voyager. Все единицы принадлежат странам-участницам НАТО — Великобритании, Норвегии и Нидерландам. Все единицы направились в точку, где мог быть вызвавший тревогу самолет. Поиск натовских самолетов оказался длительным, но безрезультатным.

В оборонном ведомстве РФ позже заявили, что не запускали бомбардировщик в указанный район. Над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей действительно был совершен полет, но это были два дальних ракетоносца Ту-142, выполнявшие плановое задание.