Лика Стар рассказала о романе с женатым Федором Бондарчуком

28.02.2020, 0:04, Разное

Лика Стар раскрыла подробности романа с женатым Федором Бондарчуком. Именно с ним вокалистка сняла клип «После дождя».

Лика Стар побывала в студии программы «Судьба человека» и поделилась деталями своего романа с известным режиссером Федором Бондарчуком. В тот период у режиссера была супруга Светлана Бондарчук. Вокалистка снимала с Бондарчуком свой клип «После дождя», так как на тот момент он являлся ведущим клипмейкером столицы и всей страны.

Лика Стар рассказала, что клип оказался их масштабным проектом. О романе с режиссером певица сообщила, что в ее жизни существует только одна любовь, и это второй супруг. Вокалистка считает, не нужно напоминать себе о былом и акцентировать на нем внимание. Федор Бондарчук, встречаясь с ней, уезжал к супруге и пропадал, давал одни обещания.

Исполнительница считает тот период самым продуктивным в ее жизни. С Бондарчуком у Лики Стар сложилась хорошая компания в плане работы.