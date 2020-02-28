Times — на британском телевидении слишком много геев и этнических меньшинств

28.02.2020, 0:04, Новости дня

Британские телеканалы берут на работу непропорционально большое количество представителей ЛГБТ и этнических меньшинств, пишет The Times со ссылкой на исследование компании Creative Diversity Network. Обратная ситуация с актёрами преклонного возраста и людьми с инвалидностью: хотя они составляют значительную часть населения Великобритании, на экранах их намного меньше, чем ожидалось.



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Согласно недавнему исследованию Creative Diversity Network, на британском телевидении непропорционально много этнических меньшинств и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет The Times. К такому выводу пришли эксперты по результатам последнего ежегодного анализа более 30 тыс. телевизионных программ с августа 2018 года по июль 2019 года, предоставленных пятью крупнейшими телекомпаниями Соединённого Королевства (BBC, ITV, C4, C5 и Sky). Хотя данные собирали в добровольном порядке, организаторы уверены, что их выводы предлагают точную картину социального разнообразия в телеиндустрии.

Как рассказывает издание, по статистике темнокожие люди и этнические меньшинства составляют лишь 13% рабочей силы в стране, однако им достаётся 23% всех ролей на экране. Особенно явно такое несоответствие прослеживается в исторических фильмах, где они получают больше четверти ролей (26,4%), а также в детских программах (30,3%) и комедиях (24,9%). В то же время представители ЛГБТ-сообщества, составляя лишь 6,4% населения, появляются на телеэкранах в два раза чаще, чем ожидалось, — им дают 11,9% ролей.

Недавно глава отдела художественных фильмов BBC высказался в поддержку принятой на канале практики, когда при адаптации классического романа в него вводятся дополнительные линии и персонажи другой национальности в попытке отразить демографию современной Великобритании. Критики такого подхода обвиняют компанию в пропаганде борьбы за социальную справедливость.

Тем не менее прошедшее исследование показало, что телекомпании и продюсеры продвигают актёров и телеведущих различных национальностей, но не в полной мере справляются с проблемами этнического разнообразия вне экрана, особенно на руководящих должностях (режиссёр, сценарист или продюсер сериала).

По результатам исследования стало ясно, что на британских экранах самыми недостаточно представленными среди меньшинств являются люди старшего поколения и люди с ограниченными возможностями. На актёров, которым больше 50 лет, приходится 20,6% персонажей, хотя они составляют 31% рабочей силы, а инвалиды получают 7,6% ролей и 5,2% должностей за кадром, при этом представляя 17% всего населения.

Исполнительный директор Creative Diversity Network Дебора Уильямс заявила, что неизменяющееся число людей с инвалидностью на экране вызывает разочарование. Она предположила, что темнокожие и этнические меньшинства широко представлены на экране, потому что традиционно увеличение этнического разнообразия считается «быстрым выигрышем». На него тратят много времени вместо того, чтобы «копать глубже». По словам Уильямс, легче всего найти темнокожего человека, и этим пользуются все — на телевидении или в других областях, пишет The Times.