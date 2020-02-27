В США зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом от неизвестного источника

27.02.2020, 23:52, Новости дня

Власти штата Калифорния и представители федерального Министерства здравоохранения и социального обеспечения пытаются найти всех людей, контактировавших с жительницей Северной Калифорнии, которая считается первым в США человеком, заразившимся коронавирусом от неизвестного источника: пациентка не посещала стран, затронутых вспышкой, и не контактировала с другими заболевшими американцами.

Заболевшая коронавирусом женщина живет в округе Солано – именно здесь находится база ВВС Трэвис, на территории которой в карантине были размещены десятки людей, заразившихся в Китае или на круизных судах. Однако Соня Энджелл, директор калифорнийского департмента общественного здравоохранения, заявила, что нет свидетельств того, что женщина тем или иным образом связана с военной базой.

Губернатор Гэвин Ньюсом отказался ответить на просьбу журналистов сообщить название города, в котором живет заболевшая женщина, однако призвал всех жителей проявить осторожность, подчеркнув при этом, что риски общественному здравоохранению остаются низкими. По мнению губернатора, необходимости объявить режим ЧС в области общественного здравоохранения нет.

По словам Ньюсома, штат пока получил только 200 наборов для проверки на вирус – это количество, отметил губернатор, «просто неадекватно». Однако представители федерального правительства обещали ему, что штат вскоре получит большое количество наборов для тестирования.

Власти Калифорнии сообщили, что инфицированная жительница округа Солано получает медицинскую помощь в округе Сакраменто. Солано находится между Областью залива Сан-Франциско и Сакраменто, в округе живет свыше 445 тысяч человек.

Пациентку доставили в медицинский центр UC Davis из другой больницы на севере Калифорнии 19 февраля, однако это произошло за четыре дня до того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (СDC) согласились удовлетворить просьбу медиков проверить пациента на наличие COVID-19. Об этом говорится в электронном письме, которое было направлено сотрудникам больницы временным гендиректором Брэдом Симмонсом и гендиректором UC Davis Дэвидом Лабарски.

Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, после ее госпитализации руководство больницы издало приказ о специальной защите «в связи с недиагностированным подозрением на вирусное состояние», говорится в письме сотрудникам.

Врачи попросили CDC предоставить им тест на коронавирус, однако тестирование отложили до воскресенья, «пока пациент не стала удовлетворять существующим критериям CDC в отношении COVID-19», – говорится в письме.

Власти округа Солано в четверг сообщили, что они пытаются выявить людей, которые могли подвергнуться опасности заражения.