ЕСПЧ присудил компенсацию журналистке Хадидже Исмаиловой

27.02.2020, 23:52, Новости дня

Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить компенсацию журналистке Хадидже Исмаиловой, которая в 2015 году была приговорена к 7 с половиной годам лишения свободы по обвинениям, которые она и правозащитные организации называют сфабрикованными.

Журналистку, которая тогда была сотрудницей Радио Свобода/Радио Свободная Европа, осудили по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и растрату. В решении ЕСПЧ признаётся, что подлинными целями ареста Исмаиловой было "заставить её замолчать и наказать её за её работу".

В 2016 году Исмаилова была условно-досрочно освобождена, но не реабилитирована.

ЕСПЧ постановил, что ей должны выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро.

Правозащитная организация Amnesty International, которая ранее признала журналистку узницей совести, приветствовала решение суда, но отметила, что в Азербайджане в отношении Исмаиловой по-прежнему действуют ограничения, связанные с судимостью, в частности запрет на выезд.

Обвинения в адрес Исмаиловой рассматривались многими общественными организациями как возмездие за ее журналистские расследования о предполагаемой коррупции в семье президента Азербайджана Ильхама Алиева.

  • Радио «Свобода»

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