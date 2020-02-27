American Prospect — России выгодно, чтобы Трамп остался президентом

27.02.2020, 23:47, Новости дня

Дональд Трамп на посту президента США отвечает практически всем интересам России, поэтому Москва непременно будет делать всё от неё зависящее, чтобы он переизбрался на второй срок. Как пишет The American Prospect, если Трамп останется президентом ещё четыре года, американская демократия окажется на грани полного краха.


Reuters

В 2016 году Кремль провёл всеобъемлющую кампанию, направленную на то, чтобы помочь Дональду Трампу стать главой Белого дома, но сегодня Америка снова оказалась в такой же ситуации. Как пишет The American Prospect, в конце прошлой недели издания The New York Times и The Washington Post сообщили, что в ходе брифинга для комитета по разведке палаты представителей чиновник Министерства внутренней безопасности, отвечающий за безопасность выборов, сообщил членам конгресса США, что РФ снова предпринимает попытки вмешаться в выборы, чтобы помочь Трампу переизбраться на второй срок. 

Как отмечает издание, представители Белого дома отрицают, что РФ оказывает поддержку Трампу, однако им трудно верить. Вполне возможно, что нельзя понять полностью масштабы попыток РФ вмешаться в текущие выборы, пока всё не закончится. Однако можно понять одно: Путину выгоден президент Дональд Трамп.

Он отвечает практически всем интересам России: Трамп настойчиво пытался ослабить западный альянс, разрушая те экономические, дипломатические и военные связи, которые объединяют США с европейскими союзниками.

«В долгосрочной перспективе для Путина, вероятно, гораздо важнее то, что с каждым днём, который Трамп проводит на посту президента США, он всё больше подрывает институциональные основы американской демократии и дискредитирует демократию западного образца. Дайте Трампу ещё четыре года — и американская демократия окажется на грани полного краха», — пишет издание.

Как заключает The American Prospect, если Трамп останется президентом США, то институты американской демократии будут дискредитированы и придут в упадок. Это произойдёт потому, что Трамп систематически уничтожает всё, что делает американскую систему примером для остального мира.



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