В Польше опровергли случай коронавируса

27.02.2020, 23:42, Новости дня

В Министерстве здравоохранения Польши опровергли информацию о том, что в стране был зафиксирован первый случай коронавируса. Сообщение опубликовано 27 февраля в Twitter министерства.

«Ни одного случая коронавируса не было диагностировано в Польше. Если это произойдет, мы сообщим вам об этом», – говорится в сообщении.

Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM: Nie zdiagnozowano przypadku koronawirusa w Polsce. Je * eli taka sytuacja nast * pi, b * dziemy o tym informowa * .

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 27, 2020

27 февраля польское издание Express Ilustrowany сообщило, что в польском городе Лодзь зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Сообщалось, что вирус обнаружили у 25-летней женщины, которая месяц провела в Таиланде и вернулась домой 22 февраля.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна гражданка Украины заболела в Италии. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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