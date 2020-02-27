Наталья Водянова впервые раскрыла детали помолвки и грядущей свадьбы с Антуаном Арно

27.02.2020, 23:40, Разное

Следуя последним тенденциям в сфере глянца, Elle выпустил не одну, а сразу три варианта обложки. На первой Наталья позирует анфас в костюме из черных брюк в белую полоску, черно-белой жилетки и красной рубашки. На втором варианте «ковера» будущая именинница предстала в полный рост в черном комплекте из пиджака и ультра-коротких шорт, который дополнили коричневые сапоги-ботфорты. Третий снимок, который редакторы поместили на обложку, оказался самым нежным — портрет Натальи крупным планом позволил рассмотреть в деталях весенний макияж и ее серо-голубые глаза.

Помимо съемки, занявшей несколько разворотов, в журнале опубликовано и большое интервью с моделью. Редакторы издания расспросили Водянову о моде, работе ее фонда «Обнаженные сердца», и, конечно, о предстоящем бракосочетании с Антуаном Арно. Это уже второе интервью Водяновой с нового года, в котором речь заходит о ее женихе. Наталья впервые приоткрыла завесу тайны и рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение. Как оказалось, это произошло не 1 января 2020-го, а гораздо раньше:

Он сделал мне предложение почти год назад, как раз в день моего рождения. Я подумала, что с наступлением 2020 года наконец-то пришло время рассказать об этом всему миру.

Также невеста раскрыла несколько деталей будущего торжества:

Мы поженимся совсем скоро и это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Признаюсь честно, во Франции привыкли к торжествам на порядок масштабнее, поэтому точно найдутся те, кто назовет нашу церемонию скромной.

После мама троих детей решила отклониться от темы и рассказать больше о планах на новое десятилетие:

Я хочу, чтобы в новой декаде мои дети были здоровы. Чтобы старший сын Лукас поступил в тот университет, в который он хочет. Хочу, чтобы у меня появилось больше свободного времени для себя. Я люблю читать, и мне хотелось бы делать это чаще, но пока не хватает времени. Я также мечтаю написать книгу, но это требует еще больше времени и самоотдачи, к тому же я пока не знаю, о чем она будет.

И том, как у нее получается совмещать работу, дом, воспитание детей и личную жизнь:

Я стараюсь совмещать работу и семью, жертвуя тем самым своим личным временем. И знаете, сейчас мои домашние начинают меня понимать. Например, мой 12-летний сын Виктор подарил мне на Новый год сертификат на 10 15-минутных сеансов массажа. Это так мило!

В конце беседы журналисты попросили поделиться секретами красоты и здоровья:

Я занимаюсь йогой и хожу в спортзал. Мне нужно куда-то девать свою энергию! При этом я довольно ленива, поэтому у меня есть личный тренер… Питаюсь я интервально, практикую голодание — обычно я не ем 14 из 24 часов в сутки. В это время я могу лишь пить что-то. Стараюсь не употреблять сахар, хотя иногда очень хочется.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, а встречаться начали лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го — Роман. До этого модель состояла в браке с аристократом Джастином Портманом. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).