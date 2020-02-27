Беби-неделя: Рози Хантингтон-Уайтли, Ирина Шейк и другие звезды на прогулке с детьми

27.02.2020, 23:40, Разное

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и то, как знаменитости исполняют свои родительские обязанности. В такие моменты они, не обремененные почетными наградами, громкими званиями и неудобными нарядами, в которых мы часто наблюдаем их на красных дорожках, становятся обычными мамами и папами. Они встречают детей с занятий в школе, веселятся с ними в парках, вместе играют в бейсбол и учат их покорять морские волны. Героями новых папарационных снимков на этой неделе стали Джессика Альба, Рози Хантингтон-Уайтли, Ирина Шейк, Адам Сэндлер, Джеймс Корден, Дженнифер Гарнер, сестра Бритни Спирс Джейми Линн и, конечно, их дети, которые растут быстрее, чем кажется.

Рози Хантингтон-Уайтли, похоже, решила больше не прятать сына. За последние несколько дней модель вместе с двухлетним Джеком Оскаром уже дважды попадалась в объективы фотографов. В середине февраля маму и сына запечатлели на прогулке по Лос-Анджелесу, во время которой они зашли в кафе-мороженое. А пару дней назад — на игровой площадке.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джек Оскар Одетая в свободный бежевый кардиган и черные брюки, модель, как и всегда, продемонстрировала отменное чувство стиля и точеную фигуру. Чтобы прийти в форму после родов (а за беременность она набрала 25 килограммов), Рози потребовался целый год. Об этом она недавно рассказывала в YouTube-шоу Эшли Грэм:

Я решила расслабиться и наслаждаться собой. Это был новый опыт, я просто наблюдала, как все происходит. Но через шесть месяцев я подумала: «Что?! С ума сойти!» К концу беременности я просто ходила голая. Одежда на меня не налезала, и я подумала: черт с ней. Целыми днями я плавала в бассейне и расхаживала без одежды. Мне понадобилось так много времени, чтобы вес начал меняться. Моя подруга похудела спустя два-три месяца после родов. А я полгода кормила грудью и не потеряла ни кило. Мне все время хотелось есть, и я ела и ела. Я могла съесть за раз целую коробку хлопьев — впервые в жизни. Раньше меня на них особо не тянуло. Этот мучительный опыт затянулся. И я поняла, что не могу давать людям советы по похудению. Я не могу говорить им, что им чувствовать насчет своего тела,- говорила Рози.

После нескольких европейских недель моды к родительским обязанностям вернулась Ирина Шейк. А маленькая Лея, которую Ирина воспитывает совместно с бывшим возлюбленным актером Брэдли Купером, — к новым стильным образам, которые она с завидным постоянством демонстрирует на прогулках вместе с мамой.

Ирина Шейк и ЛеяВ том, что дети растут слишком быстро, на этой неделе дала убедиться и Джессика Альба. На улицах Пасадены, где сейчас проходят съемки нового сезона сериала «Лучшие в Лос-Анджелесе» с участием актрисы, ее видели в компании троих детей — 11-летней Онор Мари, 8-летней Хэвен и 2-летнего Хейса.

Джессика Альба с детьми Совмещать работу и родительские обязанности играючи получается и у Адама Сэндлера. Его детей часто видят на съемочных площадках. Но в этот раз он отвозил дочь Санни на урок музыки в Беверли-Хиллз. Ведущий Carpool Кaraoke Джеймс Корден, которому подпевают все звезды — от Адель до Мадонны и Леди Гаги, был замечен на утренней прогулке вместе с 8-летним сыном Максом в Брентвуде.

Адам Сэндлер с дочерью Санни Джеймс Корден и МаксМама троих детей Дженнифер Гарнер старается уделять своим дочерям Вайолет и Серафине и сыну Сэмюэлю как можно больше своего времени. На прогулках к ним нередко присоединяется и бывший муж актрисы и отец семейства Бен Аффлек, который недавно заявил, что жалеет о разводе с Дженнифер. Выходные актриса провела в компании сына. Вместе они сыграли в бейсбол, и Дженнифер исполнила роль кэтчера.

Дженнифер Гарнер и Сэмюэль

А вот в семействе Бритни Спирс все не так безоблачно. В последнее время ее и родственников певицы преследуют травмы. Записывая танцы для соцсетей, Бритни сломала ногу. А ее племянница, 11-летняя Мэдди, на днях повредила руку во время «несчастного случая на перемене». В минувшие выходные ее вместе с мамой, сестрой Бритни Джейми Линн, и младшей сестрой Айви видели в аэропорту Лос-Анджелеса.

Джейми Линн Спирс и Айви Джейми Линн Спирс с дочерьми Айви и Мэдди