Картины Репина для уральской выставки предоставили восемь городов России

27.02.2020, 23:30, Новости дня

Картины Репина для уральской выставки предоставили восемь городов России. Масштабная экспозиция работ самого мастера, а также его учеников открывается в Екатеринбурге. Об этом передает ГТРК "Урал".

По задумке организаторов проекта, выставка должна раскрыть многообразие творчества художника. Знакомый нам с самого детства по хрестоматийным картинам, таким как "Иван Грозный и сын его Иван" или "Не ждали", Илья Ефимович Репин творил в разной манере. Иногда его работы были чисто классическими, очень реалистичными. Такова, например, работа "Нищая". Ее на выставку привез и представил директор Иркутского музея. Картина, кстати, выставлялась в Третьяковской галерее, но хранится в Иркутске.

Другой привезенный портрет — прозаика Леонида Андреева — наоборот создан в импрессионистической манере, прокомментировала экспозицию искусствовед Ольга Горнунг, завотделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея ИЗО. Некоторые произведения приехали из других уральских городов, например, Нижнего Тагила.

Особый раздел представляет художника в качестве педагога. Репин долгие годы занимался преподаванием и руководил Академией художеств. В каждой из представленных работ, наряду с индивидуальными чертами, всегда можно заметить сильное влияние мастера, считают эксперты.

Выставка ста работ Репина и учеников можно посетить до апреля. Затем организаторы повезут ее в Омск.

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ГТРК "Урал"



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