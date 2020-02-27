Диетологи назвали шесть правил похудения без какой-либо диеты

27.02.2020, 23:30, Разное

Диетологи назвали шесть основных правил похудения, причём без какой-либо диеты. Специалисты заявляют, что совсем не обязательно морить себя голодом, нужно лишь придерживаться рекомендаций.

Избавиться от лишнего веса можно, опираясь на простые, но эффективные правила. Необходимо создать дефицит калорий путём употребления продуктов, содержащих низкий гликемический индекс. Данный способ обеспечит снижение веса и быстрое похудение. Минимизировать калории проще всего, занимаясь физкультурой 2-3 раза в неделю, причём по 1,5-2 часа. Посещая спортзал, нужно увеличивать нагрузки, что обеспечит эффективное уменьшение веса. Далее следует отказаться от сладостей, фастфуда, жареного картофеля, чебуреков и сдобной дрожжевой выпечки. Нужно включить в рацион продукты с обилием углеводов и здоровых жиров. К ним относят семена льна, орехи, авокадо и натуральные растительные масла, в том числе оливковое и льняное. Крайне важна пища с большим количеством белка, что обеспечивает ускоренное сжигание калорий.

Рекомендуется употреблять макаронные изделия твёрдых сортов, хлеб из цельного зерна, а также овсянку, гречку и горох. Вместе с тем, необходимо как следует высыпаться. Недостаток сна активизирует выработку кортизола – гормона, провоцирующего стресс и вызывающего острое чувство голода.