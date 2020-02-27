В Украине проведут диагностику налоговой системы – Маркарова

27.02.2020, 23:30, Новости дня

Налоговой системе Украины проведут диагностику. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила в интервью FinClub, которое было опубликовано 27 февраля.

«Премьер-министр объявил, что нам надо сделать налоговую реформу, и она должна быть комплексной. Но бизнес ожидает от нас предсказуемости, потому что частая смена налоговых правил настораживает. Поэтому мы начнем с того, что проведем диагностику нашей налоговой системы, чего не делали с 2015 года», – сказала она.

Министр назвала диагностику «серьезным делом, требующим привлечения не только Министерства финансов и Министерства экономики», торговли и сельского хозяйства.

«Это достаточно структурированный процесс работы со всеми бизнесами по категориям, с комитетом Рады, и мы начнем его в ближайшее время. Это может занять несколько месяцев. Полноценная диагностика покажет, как выглядит наша налоговая система, сравнит ее с другими странами, особенно с теми, с которыми мы конкурируем за инвесторов, бизнес и сотрудников. Задача диагностики заключаться в том, чтобы показать, где мы сейчас, куда должны прийти, а дальше нарисовать путь, как это сделать. В результате станет ясно, что мы должны сделать и что можем себе позволить в плане налоговой реформы», – отметила Маркарова.

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, которым предусматривается внедрение международных стандартов налогового контроля. Проект закона учитывал поправку о повышении годовых лимитов для ФЛП первой – третьей групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Украинский парламент также принял сопутствующий законопроект №1209-1, который также предусматривает усиление контроля за уплатой налогов.