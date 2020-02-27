Обнаружена причина разрядки батареи в iPhone

27.02.2020, 23:30, Разное

Оригинальные параметры механизма работы iOS с фоновыми программами способны уменьшать автономность смартфонов компании Apple iPhone. Обратная ситуация замечена в случае с аппаратами на Android.
Девайсы iPhone быстро разряжаются по причине внедренных в операционную систему iOS опций работы с запущенными приложениями. Внимательно разобравшись в данной проблеме, специалисты MyDrivers пришли к выводу, что дело в алгоритмах «операционки», которая взаимодействует с программами. Если часто выгружать их из оперативной памяти в меню многозадачности, то это приведет, в конечном счете, к более быстрой разрядке аккумулятора. На смартфонах с системой Android все складывается наоборот: выгрузка ресурсов только положительно влияет на ускорение гаджета и уменьшает темп разряда батареи.

В американской корпорации пока никак не высказались, касательно зависимости между расходом аккумулятора и алгоритмами iOS. Некоторое время назад гендиректору Apple Тиму Куку обратились с вопросом, поинтересовавшись о взаимосвязи двух вышеперечисленных факторов, но тогда топ-менеджер затруднился дать ответ. Взявший вместо него слово Крейг Федериги сказал, что закрытие и запуск фоновых программ в «операционке» не сказывается на работе автономного блока смартфона.

Купертиновцы выпустили первую версию этой операционной системы в 2007 году, и вначале она предназначалась для iPhone и iPod touch, а спустя время для iPad. В отличие от Android, механизм выходит только для проектов Apple.



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