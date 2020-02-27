Украинская церковь включилась в протесты в Черногории

27.02.2020, 23:26, Новости дня

Протестную литию в Подгорице возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии.

В сообщении говорится, что «верующие Черногории оказывают молитвенное сопротивление» правительственному «беззаконию», передает РИА «Новости».

Митрополит Онуфрий «оказал поддержку» Сербской православной церкви в Черногории. Он и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий «возглавили крестный ход», в котором приняли участие «десятки тысяч людей», сказано в сообщении.

Многотысячные акции также прошли в Никшиче, в Беране, Биелом-Поле, Плевле, Герцег-Нови, Баре, Жабляке, Плужине, Андриевице, Мойковаце.

В декабре парламент Черногории утвердил закон, который вызвал протесты. В СПЦ опасаются, что начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной Черногорской «автокефальной» церкви. Позже черногорские власти решили отложить скандальный законопроект о религии.