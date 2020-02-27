Мнение: Купил срок за битки

27.02.2020, 23:22, Разное

Тут подъехала история про очередного уникума, который и сам подставился, и девку свою на кол общественного мнения насадил. Ну а что вы хотели? Так и бывает, когда не слушаешься маму и заигрываешься с даркнетом.

На днях наткнулся на забавное видео с печально известным основателем фирмы по кибербезопасности Vee Security Александром Литреевым в главной роли. Мальца, рассказавшего всем о том, как обойти блокировку приложения Telegram (с его помощью, если вы вдруг забыли, общаются в том числе различные террористические организации и торговцы всяким нелегальным) недавно взяли за хранение наркотиков.

Причем сам Литреев на камеру подтвердил то, что это никакой не подброс: он реально приобрел экстази на одной из площадок в даркнете и заявил об этом во всеуслышание. Транзакцию он совершил, как истинный программист, – за биткоины.

Кроме того, от беспечности парня пострадала его давняя подруга, приехавшая в Екатеринбург из глубинки и, собственно, оказавшаяся с Литреевым рядом в момент его задержания с наркотой. Навлек, называется, беду на себя и затащил бедняжку в свое болото.

По словам самой девушки, она не имела ни малейшего понятия о том, куда везет ее Литреев. И уж точно не могла предположить, что парень подставит ее не только чисто по-человечески, но и перед законом, в момент превратив её в сообщницу. Не сидеть же одному, ну.

Конечно же, защитники Литреева нашли даму в соцсетях и приступили к травле. Мол, это из-за неё киберпреступник попался. Вот только почему девушка тоже угодила в отделение? Неужели это часть плана? Верится с трудом.

Кстати, еще один важный момент про закон: в глазах всевидящей Фемиды Александр прослыл не только наркоманом, но и нарушителем миграционного законодательства. Оказывается, он проходит по еще одному уголовному делу и обвиняется в невыполнении условий получения вида на жительство в Эстонии.

Как-то совсем не по сценарию вышло: хотел красиво сбежать, а получилось уродливо остаться.