Мать пятерых детей Адель Сергеенкова намерена сделать вагинопластику и восстановить девственную плеву

27.02.2020, 23:21, Разное

Блогер Адель Сергеенкова ради возвращения дородового тонуса после пяти беременностей решила сделать вагиноплатиску и восстановить девственную плеву. В прошлом году многодетная мать прибегала к услугам пластических хирургов, заменивших ей старые имплантаты.
Операцию на груди Адель Сергеенкова делала в августе прошлого года. За это время она успела восстановиться, поэтому противопоказаний к новой операции нет. За услугами блогер обратилась к своему знакомому пластическому хирургу Сергею Блохину.

По словам медика, он не собирается брать от нее деньги, поскольку они знакомы на протяжении долгого времени. Подруга попросила специалиста не только сделать вагинопластику, но и восстановить девственную плеву. Кроме того, Сергеенкова отказалась использовать наркоз.

Многие поклонники Адель Сергеенковой не понимают, зачем ей восстанавливать плеву после пяти родов. Сама блогер желает это сделать не только из эстетических соображений, но и ради поиска по-настоящему любимого человека. Свои планы от детей она не скрывает, а те оказывают ей всяческую поддержку.



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