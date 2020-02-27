Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
27.02.2020, 23:19, Новости дня
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке, сообщил глава центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо.
Армейская авиация также вела воздушное патрулирование, передает РИА «Новости».
Напомним, осенью в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии.
РФ и Турция начали совместное патрулирование в Сирии. Однако после гибели турецких военных в столкновениях с сирийской армией Турция неоднократно пропускала патрулирование.
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