Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

27.02.2020, 23:19, Новости дня

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке, сообщил глава центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо.

Армейская авиация также вела воздушное патрулирование, передает РИА «Новости».

Напомним, осенью в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии.

РФ и Турция начали совместное патрулирование в Сирии. Однако после гибели турецких военных в столкновениях с сирийской армией Турция неоднократно пропускала патрулирование.