Россияне, заключенные на оккупированном Донбассе, просили отдать их Украине — экс-пленник

27.02.2020, 23:18, Новости дня

Граждане России, которых боевики заключили в тюрьму в «ДНР», просили помощи украинцев в обмене. Об этом в интервью «Громадському радіо» сообщил бывший пленник Василий Савин.

«Россиянам плевать на донецких «ополченцев» и русских, которые приехали воевать в Донецк. Это не лучшие люди приехали. И Россия не извлекает их из подвалов. По логике вещей, если это гражданин России, отдайте его в Россию. Нет… Они нас просили посодействовать, чтобы их обменяли в Украину», – отметил Савин.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.