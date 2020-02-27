Россияне, заключенные на оккупированном Донбассе, просили отдать их Украине — экс-пленник

27.02.2020, 23:18, Новости дня

Граждане России, которых боевики заключили в тюрьму в «ДНР», просили помощи украинцев в обмене. Об этом в интервью «Громадському радіо» сообщил бывший пленник Василий Савин.

«Россиянам плевать на донецких «ополченцев» и русских, которые приехали воевать в Донецк. Это не лучшие люди приехали. И Россия не извлекает их из подвалов. По логике вещей, если это гражданин России, отдайте его в Россию. Нет… Они нас просили посодействовать, чтобы их обменяли в Украину», – отметил Савин.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: «Надежда умирает последней»

09.02 / На Великобританию обрушился шторм «Ciara»

27.01 / Госдеп предупредил о невозможности эвакуировать из Уханя всех граждан США

20.02 / Мадуро возложил на Гуайдо ответственность за санкции США против нефтяников

15.01 / Путин запретил депутатам, министрам и губернаторам иметь вид на жительство за границей

05.02 / Трамп: «Будущее Америки сияет ярким светом»

31.01 / Анонсирован запуск 47 новых моделей ракет-носителей за два года

04.02 / Похмелкин усомнился в правомерности штрафов за украшенные гирляндами автобусы

25.02 / Экономика: Запад стремится добить остатки технологических достижений России

08.02 / Компания Chery планирует привезти в Россию седан Arrizo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика