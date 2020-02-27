ВОЗ призывает подготовиться к возможной пандемии коронавируса

27.02.2020, 23:14, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупреждает, что эпидемия коронавируса достигла решающего момента и что всем странам необходимо подготовиться к возможной пандемии этого опасного респираторного заболевания. По последним данным ВОЗ, в Китае зафиксировано 78 630 случаев заражения вирусом COVID-19, в том числе 2 747 смертей. За пределами Китая заболели 3 474 человека в 44 странах и 54 человека скончались.

По словам ВОЗ, число новых случаев заражения в Китае, судя по всему, снижается, однако болезнь стремительно распространяется по всему миру.

За последние два дня число новых случаев заболевания в остальном мире оказалось выше, чем в Китае. А за последний день о первых случаях заражения сообщили семь новых стран.

Гебреисус признает, что это вызывает беспокойство, однако отмечает, что распространение вируса можно сдержать, если принять правильные меры.

«Если активно действовать сейчас, то можно сдержать распространение коронавируса. Можно сделать так, чтобы люди не заболели. Можно спасти жизни. Так что мой совет этим странам – действовать быстро… Агрессивные своевременные меры могут предотвратить передачу болезни, прежде чем вирус закрепится», .

По словам Гебреисуса, ВОЗ выступает за комплексный подход. Вирус не знает границ, и странам нужно принимать меры, чтобы предотвратить появление заболевания на их территории. В то же время нужно подготовить план ухода за больными и прекращения дальнейшего распространения вируса.

«Каждой стране нужно быть готовой своевременно выявлять случаи заболевания, изолировать пациентов, отслеживать контакты, оказывать качественную клиническую помощь, предотвращать вспышки заболевания в больницах и распространение болезни в обществе», – подчеркивает он.

По словам главы ВОЗ, вирус Covid-19 может превратиться в пандемию, однако еще есть время предотвратить это. Организация предоставляет странам инструменты, необходимые для того, чтобы этого не допустить, в том числе рассылает комплекты для анализов, обучает медработников с помощью онлайн-курсов и рассказывает о том, как предотвращать, выявлять и лечить заболевание.



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