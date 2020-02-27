Мнение: Опережающий рост зарплат, пробка из-за Ламборгини и преходящие материальные ценности

27.02.2020, 23:13, Разное

1. Вопреки удивительным историям о нищающем населении, бесконечном кризисе и низких темпах роста, которые мы ежедневно читаем в интернете, специальное исследование подтвердило, что зарплаты в России на протяжении 2010-х годов росли заметно быстрее цен:

https://lenta.ru/news/2020/02/20/zarplaty/

Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены выросли вдвое. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, данные которого приводят «Известия».

В исследовании отмечается, что с апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата в государственном секторе выросла с 15,8 тысячи рублей до 39,6 тысячи рублей. При этом в негосударственном, за исключением малых предприятий — с 21,7 тысячи до 56,5 тысячи рублей. В то же время за аналогичный период удвоились цены.

Напомню, что одними зарплатами рост благосостояния россиян не исчерпывается. Есть ещё доходы от бизнеса и инвестиций (например, банковских вкладов), пенсии и различные пособия.

2. «Их нравы». Пост на форуме 9gag, подпись к видео с весьма необычной автомобильной пробкой:

https://9gag.com/gag/a4RmBby

Какие-то засранцы из Майами нелегально заблокировали единственную дорогу на Флорида-Кис, чтобы сфотографироваться на своих арендованных Ламборгини.

Жители Флориды в комментариях пишут, что подобное там происходит постоянно. Архипелаг Флорида-Кис – цепь тропических островов, связанных автотрассой, южная точка Флориды, популярное место у любителей покрасоваться в Инстаграме.

3. Виктор Мараховский напоминает, насколько смешными и неуместными нам кажутся некоторые вещи, которые в прошлом ценились исключительно дорого и были предметом вожделения щёголей:

https://tlg.repair/vmarahovsky/1523

Ув. друзья! Каждый взрослый состоявшийся мужчина, разбуди его среди ночи и спроси, какие он может назвать прекрасные вещи – пожал бы плечами и назвал бы очевидное:

1) шестёрка вороных с экипажем, сделанным непременно в Богемии;

2) пояс как у базилевса, украшенный бесценной ляпис-лазурью;

3) наконец, верх развития человеческой цивилизации – Крайслер Империал 1926 года, безупречный символ наступившего века бензина и скоростей, этот зверь разгоняется до сотки меньше чем за полминуты, прикинь.

Словом, штуки, которыми сейчас не восхитится никто – если только не сказать ему, почём этот винтаж можно загнать и сколько купить на него прекрасных ойфонов.

…Эти красоты, надёрганные мною из последних трёх тысячелетий, напоминают нам о банальной истине. Если завести какую-нибудь общепризнанную прекрасность в санузел, нагнуть под кран и смыть мэйкап социального престижа – то не всякая прекрасность это переживёт.