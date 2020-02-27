Придуман способ удешевить процессоры вдвое

27.02.2020, 23:06, Новости дня

В AMD сообщили о новом способе, который позволяет существенно сократить затраты на производство флагманских процессоров. Изготавливая элементы чипа по разным технологиям, можно добиться двукратного снижения стоимости 16-ядерного Ryzen 9 3950X — одного из самых высокопроизводительных процессоров для компьютеров.

Об этом представители компании рассказали на конференции ISSCC 2020 в Сан-Франциско. Суть метода заключается в том, чтобы выпускать по более совершенной и дорогостоящей 7-нанометровой технологии исключительно те составляющие чипа (вычислительные кристаллы), которые влияют на его общую производительность. Для прочих же компонентов (кристаллы ввода/вывода) предлагается обойтись более дешевым 12-нм техпроцессом.

Благодаря новому подходу в AMD смогли добиться цены в $750 для модели Ryzen 9 3950X с 16 ядрами и 32 вычислительными потоками. Для сравнения, при использовании монолитного дизайна — как делает Intel — его 7-нм вариант с таким же количеством ядер обошелся бы в $1250-1500. Для 8-ядерных чипов экономия меньше, но тоже велика — 25%.

Что сможет предложить в ответ Intel, неясно, однако стратегия ценообразования AMD явно имеет больше пространства для маневра. Пока в Intel не делали официальных заявлений, хотя и недавно снизили стоимость серверных чипов Xeon Scalable и HEDT Cascade Lake X ради конкуренции с AMD EPYC и Threadripper.

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Вести.Hi-tech



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