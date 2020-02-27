Баскетболисты ЦСКА дома уступили «Барселоне» в матче Евролиги

27.02.2020, 23:06, Новости дня

В Москве завершилась встреча 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между столичным ЦСКА и испанской "Барселоной". Гости оказались сильнее команды Димитриса Итудиса со счетом 82:80 и гарантировали себе место в четвертьфинале турнира.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард каталонского клуба Никола Миротич, набравший 23 очка. В составе ЦСКА лучшим стал Дэниел Хэккетт (17 баллов).

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 17 побед в 26 играх. "Барселона" идет третьей, выиграв 20 матчей из 26.



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