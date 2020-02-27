Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

27.02.2020, 23:06, Новости дня

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом". По итогам двух встреч в следующий раунд турнира прошли команды из Италии и Англии.

"Рома" на выезде сумела добиться ничьи со счетом 1:1 и благодаря победе дома (1:0) вышла в 1/8 финала. "Вулверхэмптон" уступил в Барселоне "Эспаньолу" со счетом 2:3, но прошел дальше из-за результата первой игры – 4:0.

Также в следующий раунд плей-офф вышли швейцарский "Базель" и немецкий "Вольфсбург", обыгравшие по сумме двух встреч кипрский АПОЭЛ (3:0, 0:1) и шведский "Мальме" (2:1, 3:0) соответственно.



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