Приглашение на парад Победы в Москву поставило Британию и США в тупик

27.02.2020, 23:05, Новости дня

В руководстве Великобритании и США не знают, как реагировать на приглашение приехать в Россию на празднование 75-й годовщины окончания Великой отечественной войны, сообщают СМИ.

Журналист The Guardian Джулиан Боргер сообщил, что Лондон и Вашингтон уже несколько недель не могут принять решение. Во-первых, перед ними встал вопрос, стоит ли ехать в Москву. Во-вторых, Великобритания и США не знают, кого в случае согласия направить в Россию. В-третьих, ситуация осложняется непредсказуемостью главы американского государства Дональда Трампа, передает «360».

Боргер отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон уже дал согласие приехать в Москву. При этом он не посоветовался союзниками по НАТО. В Лондоне и Вашингтоне опасаются, что теперь их отказ от визита в Россию могут расценить как раскол на Западе. Также политиков могут обвинить в неуважительном отношении к памяти Победы над нацизмом и к жертвам нацизма.



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