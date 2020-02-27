Модель Анастасия Бертье пленила британские СМИ 11-м размером груди

27.02.2020, 23:04, Разное

Анастасия Бертье пленила СМИ Англии 11-м размером груди. Снимок модели с роскошными формами уже поместили на страницы The Sun и Mirror.

Анастасия Бертье, которая обрела славу на Западе, заявляет, что не совершала никаких хирургических вмешательств для увеличения бюста. Она уже в 15 лет имела грудь 4 размера, что очень ее расстраивало. Становясь старше, модель уже не стеснялась себя.

Огромная грудь причиняет Анастасии Бертье много неудобств, даже одежду необходимо переделывать. Также большой вес бюста дает нагрузку спине, если находиться в одной позиции. Но все равно модель занимается спортом, надевая подходящий бюстгальтер.

На своей странице в Instagram у Бертье 500 тысяч подписчиков. Модель делится там своими откровенными снимками и получает дружелюбные комментарии.