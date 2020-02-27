«Без права на второй шанс»: Ольга Бузова считает, если мужчина поднял руку на женщину, нужно сразу уходить

27.02.2020, 23:04, Разное

Ольга Бузова призналась, она считает, если мужчина, хотя бы раз поднял руку на женщину, в эту же секунду ей следует уходить. По словам звездной теледивы, это должно быть как установка: «без права на второй шанс».

Ольга Бузова стала героиней юбилейного выпуска журнала «Домашний Очаг». Знаменитая певица и ведущая дала большое интервью, в котором поведала немало интересного. Среди прочего звезда рассказала, какой урок вынесла из своих прежних отношений. Самое главное, что она поняла, — любовь не может делать человека жертвой. Женщина не должна быть удобной для своего возлюбленного и отказываться ради него от своих принципов и целей. Можно подстроиться, но нельзя себя ломать. Если это происходит, нужно бежать.

По словам Ольги Бузовой, она не считает любовь полной свободой, это чувство, и правда, ограничивает. Женщине приходится заботиться о своей второй половинке, быть верной, сопереживать и поддерживать любимого мужчину, но если есть чувства, все это только доставляет удовольствие. При этом она не может становиться жертвой.



Как только возникает хотя бы намек на террор, его нужно сразу пресекать, или бежать из таких отношений. Ольга Бузова призналась, она считает, между мужчиной и женщиной должна царить полная гармония. Если ее нет, лучше оставаться одной и просто наслаждаться свободой.