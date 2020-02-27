Коронавирус SARS-CoV-2. Количество умерших в Италии достигло 17

27.02.2020, 22:42, Новости дня

В Италии число жертв вспышки заболевания COVID-19, которое вызывается новым коронавирусом SARS-CoV-2, за сутки выросло с 14 до 17. Об этом на пресс-конференции вечером 27 февраля сообщил чрезвычайный комиссар и глава службы гражданской защиты населения Анджело Боррелли, информирует агентство ANSA.

Три летальных исхода зафиксированы в регионе Ломбардия. Всем умершим было за 80.

Общее количество случаев инфицирования выросло до 650. 26 февраля сообщалось о 474 заболевших. Поступили данные о том, что положительный результат на коронавирус дали тесты у четырех врачей, наблюдавших пациентов в закрытой на въезд и выезд зоне в Ломбардии.

В то же время 40 жителей этого региона, которым был поставлен диагноз COVID-19, выздоровели, рассказал Боррелли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибло 44 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess и у гражданки Украины, проживающей в Италии.