Московское «Динамо» уступило одноклубникам из Минска и попало в плей-офф на «Спартак»

27.02.2020, 22:31, Новости дня

Столичное "Динамо" не сумело подняться на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В Минске подопечные Владимира Крикунова проиграли белорусским одноклубникам со счетом 3:4 и теперь в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина встретятся с московским "Спартаком".

Хет-трик в составе минчан оформил Андрей Костицын. Еще одна шайба оказалась на счету Александра Павловича. У гостей отличились Егор Зайцев, Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин. Травму в этой встрече получил вратарь бело-голубых Иван Бочаров и был заменен на Александра Еременко.

Динамовцы набрали 82 очка и не смогли обойти финский "Йокерит", занимающий третью строчку на Западе. Белорусская команда с 39 баллами осталась последней в Западной конференции.



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