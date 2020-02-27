Сотни тысяч людей требуют закрыть сайт Pornhub

27.02.2020, 22:31, Разное

В интернете можно посмотреть петицию, где требуют закрыть ресурс Pornhub. Сотни тысяч людей заявляют, что на этом порносайте размещают ролики об изнасилованиях и жертвах похищений.

На сегодняшний день под петицией, которую обнародовали на сайте Change.оrg., поставили подписи 300 тысяч людей. Борьбу с порносайтом начала организация за права женщин Exodus Cry. Представители сообщества сообщили, что в роликах, которые размещают на ресурсе, есть несовершеннолетние. Авторы петиции заявляют, необходимо срочно прекратить работу сайта Pornhub, где эксплуатируют людей, а его владельца притянуть к ответственности.

Организаторы акции по защите несовершеннолетних рассказали и о другой истории, которая случилась в прошлом году. Жительница США увидела свою исчезнувшую дочку, которую все пытались найти в течение года, на Pornhub.

Владельцы сайта дали ответ в издании The Daili Dot и рассказали, что ведут борьбу с незаконным контентом. Работают они вместе с правоохранителями и организациями по защите прав детей, чтобы ликвидировать нелегальную информацию сексуального характера.