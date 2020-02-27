Сотни тысяч людей требуют закрыть сайт Pornhub

27.02.2020, 22:31, Разное

В интернете можно посмотреть петицию, где требуют закрыть ресурс Pornhub. Сотни тысяч людей заявляют, что на этом порносайте размещают ролики об изнасилованиях и жертвах похищений.
На сегодняшний день под петицией, которую обнародовали на сайте Change.оrg., поставили подписи 300 тысяч людей. Борьбу с порносайтом начала организация за права женщин Exodus Cry. Представители сообщества сообщили, что в роликах, которые размещают на ресурсе, есть несовершеннолетние. Авторы петиции заявляют, необходимо срочно прекратить работу сайта Pornhub, где эксплуатируют людей, а его владельца притянуть к ответственности.

Организаторы акции по защите несовершеннолетних рассказали и о другой истории, которая случилась в прошлом году. Жительница США увидела свою исчезнувшую дочку, которую все пытались найти в течение года, на Pornhub.

Владельцы сайта дали ответ в издании The Daili Dot и рассказали, что ведут борьбу с незаконным контентом. Работают они вместе с правоохранителями и организациями по защите прав детей, чтобы ликвидировать нелегальную информацию сексуального характера.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Мнение: Будни маленького городка далеко за МКАД

12.02 / «Серьёзное дело!»: Максим Галкин показал, как семья маршем встречает его с работы

22.01 / Мнение: Новое правительство РФ

09.01 / Тело умершего белоруса три дня «отмечало» Новый год с друзьями

11.01 / Мнение: Влюблённая тётка в панамке

06.02 / Учёные: Алмазы могут изгибаться на наноуровне

27.01 / Москвичей ждет самый сильный снегопад с начала зимы

08.02 / «Девочке из перинатального центра явно нужна помощь специалистов»

26.02 / Гаджеты: Озвучена дата выхода смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro

07.01 / Солнце, пустыня и чайная церемония: как Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми проводят новогодние каникулы в Марокко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика