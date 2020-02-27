Воспитанник детского дома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

27.02.2020, 22:30, Разное

Мальчик с поломанной рукой попросил о помощи главу государства Владимира Путина. О своем заветном желании — вернуться к бабушке, подросток, воспитывающийся в детском доме, пояснил на праздничном открытии первого городского курорта РФ «Остров Мечты».

Церемонию посетил и президент Российской Федерации. Глава государства пообщался с присутствующими, после чего сделал с гостями несколько фото. Внимание Путина привлек подросток с гипсом на руке. На вопрос главы государства о том, что произошло, ребенок ответил, мол, это случайность, а после пояснил лидеру нации о своей бабушке, к которой он мечтает вернуться, но не знает, что ему для этого необходимо сделать. Помощники президента записали информацию о подростке, которому требуется помощь.

К слову, ранее президент пояснил о случае, за который ему до сих пор стыдно. Однажды он встретился с женщиной, передавшей ему записку с просьбой, стоя перед ним на коленях. Политик пообещал ее прочитать, однако затем она была утеряна помощниками. Этот инцидент Владимир Путин вспоминает и теперь.