Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор
27.02.2020, 22:30, Новости дня
72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав, как кормит своих питомцев – двух пони Виски и Лулу.
«В этот раз я привел и Лулу», – сообщил подписчикам актер.
Животные чувствовали себя в помещении спокойно и уверенно – миновав лежащего на полу возле бильярдного стола двухметрового аллигатора, пони подошли к столу с угощениями.
Скриншот: schwarzenegger / Instagram
Шварценеггер на камеру покормил Виски и Лулу печеньем и миндальным орехом.
Скриншот: schwarzenegger / Instagram
Подписчиков актера удивил не визит пони, а присутствие в помещении неподвижно лежащего на ковре аллигатора.
Скриншот: schwarzenegger / Instagram
В комментариях люди признались, что сперва подумали, будто бы им это показалось.
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This time I brought LuLu too.
У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу. В марте 2019 года актер показал поклонникам, как занимается спортом вместе с пони по имени Виски.
Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии «Терминатор», а также в фильмах «Красная жара», «Конан-варвар», «Конан-разрушитель» и «Хищник». В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.
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