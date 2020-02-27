Шварценеггер привел в офис двух пони, где их встретил аллигатор

27.02.2020, 22:30, Новости дня

72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав, как кормит своих питомцев – двух пони Виски и Лулу. 

«В этот раз я привел и Лулу», – сообщил подписчикам актер. 

Животные чувствовали себя в помещении спокойно и уверенно – миновав лежащего на полу возле бильярдного стола двухметрового аллигатора, пони подошли к столу с угощениями.

Скриншот: schwarzenegger / Instagram

Шварценеггер на камеру покормил Виски и Лулу печеньем и миндальным орехом. 

Скриншот: schwarzenegger / Instagram

Подписчиков актера удивил не визит пони, а присутствие в помещении неподвижно лежащего на ковре аллигатора.

Скриншот: schwarzenegger / Instagram

В комментариях люди признались, что сперва подумали, будто бы им это показалось. 

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This time I brought LuLu too.

A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Feb 25, 2020 at 2:40pm PST

У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу. В марте 2019 года актер показал поклонникам, как занимается спортом вместе с пони по имени Виски. 

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии «Терминатор», а также в фильмах «Красная жара», «Конан-варвар», «Конан-разрушитель» и «Хищник». В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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