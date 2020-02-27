В Волгоградской области дети провалились под лед, один погиб

27.02.2020, 22:30, Новости дня

Двое детей провалились под лед на Волго-Донском канале в поселке Комсомольский Калачевского района, один из мальчиков скончался от переохлаждения.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Сообщается, что трагедия произошла в тот момент, когда трое детей в возрасте 10 и 12 лет играли рядом с 11-м шлюзом Волго-Донского канала, в какой-то момент двое из них вышли на лед и провалились в ледяную воду.

Смотрительница шлюза, услышав крики о помощи, вызвала спасательную службу. Мальчикам пытался помочь работник канала, однако и сам оказался в воде.

Прибывшие сотрудники МЧС разбили лед и доставили детей на лодке на берег, где передали бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавших в центральную республиканскую больницу. Там врачи 40 минут боролись за жизнь 10-летнего маленького пациента, но он скончался.



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