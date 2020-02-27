В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке

27.02.2020, 22:30, Новости дня

В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке. Ленту «Мої думки тихі» покажут в нескольких киноетатрах Минска. Об этом 27 февраля сообщила беларусская служба «Радыё Свабода».

Фильм стартовал в прокате 27 февраля в минских кинотеатрах «Пионер», Silver Screen Galileo, VOKA Cinema и Falcon Club.

На показе в минском «Пионере» 27 февраля также должен выступить с речью посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен Специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах.

На Одесском международном кинофестивале комедия «Мої думки тихі» взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.

Национальная премия кинокритиков КІНОКОЛО присудила фильму приз в номинации «Открытие года».

Бюджет фильма составила 9,2 млн грн, из которых 8,9 млн грн было выделено из госбюджета. Съемки фильма проходили в Киеве, Карпатах и Закарпатье.