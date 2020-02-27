Госдепартамент США: Крым – это Украина

27.02.2020, 22:30, Новости дня

КИЕВ – Крым – это Украина. Соединенные Штаты в шестую годовщину российской аннексии полуострова заявляют, что не признаю́т и никогда не призна́ют претензии России на суверенитет над этим островом.

Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря Майка Помпео «Крым – это Украина», опубликованном посольством Соединенных Штатов в Фейсбуке 27 февраля 2020.

«Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма. Оккупация Крыма Россией и усиление милитаризации полуострова является угрозой для нашей общей безопасности. Российская оккупационная власть продолжает осуществлять наступление на права человека и основные свободы, жестоко умалчивая критику в гражданском обществе и медиа, а также ограничивая религиозную свободу. Россия заключила более восьмидесяти человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины, некоторых даже пытали, за мирное противостояние оккупации», – отмечается в заявлении.

В нем говорится, что Россия принудительно призвала в свои Вооруженные силы почти двадцать тысяч крымчан, нарушая международное законодательство.

«Оккупационные власти жестко ограничивает свободу вероисповедания, ложно обвиняя верующих в терроризме, и захватила собор Православной церкви Украины в Симферополе. США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она неправомерно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, а также призывают прекратить нарушение основных свобод в Крыму», – отмечается в заявлении.

Соединенные Штаты подчеркивают, что мир никогда не забудет беспричинного вторжения России в Украину, осуждая незаконные действия России в Крыму и ее постоянные агрессивные действия против Украины, в том числе и на Донбассе.

«[США] будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

О Крымской декларации и сопротивлении

Соединенные Штаты вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются проводить эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря Майка Помпео – Крымской декларации, которая была выпущена 25 июля 2018 года.

«Своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны. Государства мира, включая Россию, согласовали этот принцип в Уставе Организации Объединенных Наций, обязавшись воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип – который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, – представляет собой одну из основ, на которых зиждется наша общая безопасность», – отмечается в Крымской декларации.

Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых она, по утверждениям российских властей, давно придерживается, и прекратить оккупацию Крыма.

Напомним, что в Украине ввели национальную дату – День сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля во время открытия форума Age of Crimea 2020.

«Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», – сказал президент Украины, сообщает его пресс-служба.

Глава украинского государства напомнил, что в этот день – 26 февраля – шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.

Санкции и формирование общественного мнения

По мнению заместителя директора Украинского Института исследования экстремизма Богдана Петренко, сегодняшние усилия западных партнеров Украины влияют на Россию «через формирование соответствующего общественного мнения в их странах».

«Перед Украиной стоит задача освобождения Крыма и Донбасса, для этого нужно создать заинтересованность среди главных субъектов международной политики – в Европейском Союзе и Соединенных Штатах. Первое, что нужно сделать, это создать образ положительной заинтересованности, понимания международными партнерами, когда, например, у Франции или Германии будут меркантильные выгоды – политические, экономические – в том, чтобы эти территории контролировала Украина. У международных партнеров должен быть легальный доступ к приватизации, разработке полезных ископаемых, льготные условия пользования портами. Для бизнеса все это должно быть выгоднее и понятнее, чем в России», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что международная поддержка освобождению аннексированных территорий должна основываться на активной работе украинской власти – на сформированном в Украине убеждении, что «российское присутствие на украинском территориях, и в Крыму в частности, несет угрозы не просто для аморфной "мировой безопасности"».

«Украина должна создать такое видение «крымской проблемы» на основе реальных фактов – милитаризации аннексированного полуострова, что действия Кремля влияют на безопасность конкретных стран. И не только для стран Черноморского бассейна – Турции, Румынии, Болгарии, но и для других европейских стран», – отмечает Богдан Петренко.

Он отмечает необходимость работать по «крымскому вопросу» целостно, но не от случая к случаю, не от даты к дате.

«О «крымском вопросе» недостаточно вспоминать раз в год – в конце февраля – первой половине марта, когда в 2014 году происходили основные события. Только если работать комплексно – будет надежда на его возвращение. А пока, к сожалению, Крым упоминается лишь по остаточному принципу. Именно поэтому постоянная актуализация проблемы Крыма в заявлениях американских политиков, в частности, Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о милитаризации – давление на Россию, поскольку оно отображает системную политику нашего стратегического партнера», – подчеркивает Богдан Петренко.

Заинтересованность в демилитаризации полуострова

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, международные партнеры Украины последовательны в своей позиции в отношении аннексии Крыма.

«Летом 2018 года была Крымская декларация Помпео, в которой США подтвердили, что Крым – это Украина, и что официальный Вашингтон не собирается снимать санкции с полуострова. Это важно понимать, что сегодняшнее заявление Майка Помпео – это не отдельное заявление, связанное с Днем сопротивления оккупации, а это часть серьезной стратегии», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что Соединенные Штаты заинтересованы не меньше Украины в демилитаризации полуострова.

«США защищают не только интересы Украины как своего стратегического союзника, но и свои собственные поскольку милитаризация Крыма – это усиление России в черноморском регионе и усиление возможностей Кремля воздействовать на ситуацию в мире на сотни километров от Крыма», – считает Евгений Магда.

На вопрос о том, можно ли остановить милитаризацию полуострова, он отвечает положительно, – да, можно.

«Как можно остановить? Уходом оттуда России. Добиться этого. Идеалистично звучит, но я не вижу иного варианта как введение реальных санкций против российской экономики, которые ввели США и ЕС. Реальные санкции сделали бы Россию более сговорчивой», – подчеркивает Евгений Магда.

Он считает, что в ближайшее время «реальные санкции» вряд ли появятся. Однако Украина могла бы активизировать позицию мирового сообщества по «крымскому вопросу».

«Как минимум, нужно начинать называть агрессора – агрессором. Когда мы говорим о Дне сопротивления оккупации Крыма – нужно понимать, против чьей оккупации? Может, мы против немецко-фашисткой оккупации протестуем? Подобная двусмысленность не усиливает позицию официального Киева на международной арене», – подчеркивает Евгений Магда.