Мнение: Не в бровь, а в глаз!

27.02.2020, 22:28, Разное

Хорошее новое обозначение должности Путина — Пересидент. Креативно придумано, раньше не слышал. Источник: Размышления вольного социолога

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