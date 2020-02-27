Мнение: Не в бровь, а в глаз!

27.02.2020, 22:28, Разное

Хорошее новое обозначение должности Путина — Пересидент. Креативно придумано, раньше не слышал.

Источник: Размышления вольного социолога



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