Коронавирус обвалил рубль и российский рынок акций

27.02.2020, 22:28, Новости дня

Рубль заметно подешевел к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи на опасениях пандемии китайского коронавируса. Российский рынок акций закрылся сильнейшим с апреля 2018 года падением. Об этом сообщает «Интерфакс».

Евро к 20:00 мск стоил 72,6 рубля, доллар — 66,2 рубля, обе валюты достигли максимальных с сентября 2019 года значений.

Как отмечает агентство, давление на финансовые рынки усилилось после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что нефть упала до минимума за 13 месяцев вслед за обвалом бирж из-за коронавируса. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о пессимистичном сценарии, при котором рост мировой экономики замедлится на 1 процентный пункт. О том, как коронавирус создает эти экономические эффекты и способно ли распространение инфекции вызвать глобальную рецессию, The Insider рассказал заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.