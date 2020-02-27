Коронавирус обвалил рубль и российский рынок акций

27.02.2020, 22:28, Новости дня

Рубль заметно подешевел к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи на опасениях пандемии китайского коронавируса. Российский рынок акций закрылся сильнейшим с апреля 2018 года падением. Об этом сообщает «Интерфакс».

Евро к 20:00 мск стоил 72,6 рубля, доллар — 66,2 рубля, обе валюты достигли максимальных с сентября 2019 года значений.

Как отмечает агентство, давление на финансовые рынки усилилось после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что нефть упала до минимума за 13 месяцев вслед за обвалом бирж из-за коронавируса. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о пессимистичном сценарии, при котором рост мировой экономики замедлится на 1 процентный пункт. О том, как коронавирус создает эти экономические эффекты и способно ли распространение инфекции вызвать глобальную рецессию, The Insider рассказал заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / В Николаевской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадало 10 человек

14.02 / Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте

07.01 / Полицейские в Петербурге нашли пропавшего вместе с няней ребенка

23.01 / Китай изолировал три города, чтобы сдержать распространение коронавируса

28.12 / Ибрагимович вернулся в итальянский «Милан»

31.01 / Путин обсудил с Меркель «сделку века» и другие вопросы

11.01 / Вакарчука заметили на одном из пляжей Таиланда

10.02 / «Оскар 2020». Тенденции в маникюре на церемонии вручения главной кинонаграды. Фоторепортаж

13.02 / Боксер Ковалев готов перейти в более тяжелый вес

22.01 / В Петербурге госпитализирован россиянин с подозрением на коронавирус из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика