Ода мусоркам насмешила свердловчан

27.02.2020, 22:22, Новости дня

Управляющая компания сняла для конкурса мусорных площадок целое видео.

В Свердловской области решили провести необычный конкурс. Здесь провели конкурс на лучшую… контейнерную площадку. В России уже стали привыкать к торжественному открытию мусорок или автобусных остановок, а вот конкурс на лучшую площадку с контейнерами однозначно свежий подход. По данным местного издания e1.ru, участники подошли к конкурсу творчески. Но отличились в городе Богданович, которые и стали победителями. Управляющая компания не только целую оду написала, но клип сняла. «В наш город Богданович переменам Прийти недавно было суждено С контейнерной площадкой современной, Что служит нам для сбора ТКО», — радостно декламируют победители конкурса на фоне мусорных контейнеров.

А директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова призналась изданию, что очень рада, поскольку конкурс предоставил участникам проявить свои творческие таланты. Хотя это, наверное, пооптимистичнее, чем торжественное открытие морга в Башкирии.



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