Чирлидерши помогли чиновникам Ленобласти «легче думать»

27.02.2020, 22:22, Новости дня

Заседание областного правительства началось с зарядки, которую провели очаровательные девушки.

Сначала гимн, потом разминка. Именно по такому принципу хотят с сегодняшнего дня начинать свои заседания члены правительства Ленинградской области.

Во всяком случае глава правительства Александр Дрозденко высказал такое пожелание.

Вдохновила всех разминка, которую провели чиновники Ленобласти под руководством чирлидерш. Специально для этого пригласили в зал заседаний студенток Ленинградского государственного университета имени Пушкина.

Те подняли все правительство на ноги, а заодно и настроение им. А по-другому и быть не могло, когда разминку ведут чуть ли не лучшие в мире представительницы молодежных сборных по чирлидингу, сообщает Fontanka.

Судя по видео, которое опубликовали на странице правительства во ВКонтакте, особый смех вызвали у чиновников  движения, при котором девушки показывали, как надо крутить бедрами и сжимать кулаки.

Глава пресс-службы губернатора Екатерина Путронен тоже осталась довольна. Подобные разминки необходимы и хорошо воспринимаются, «легче думать», призналась она изданию «Подъем».  



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