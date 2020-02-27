Холодец с иглой купила во «Вкусвилле» жительница Москвы

27.02.2020, 22:22, Новости дня

Компания пообещала провести внутреннее расследование.

Скандальная ситуация сложилась в московском магазине популярной сети супермаркетов «Вкусвилл». Покупательнице в холодце попалась медицинская игла.

Потенциальной жертвой слишком острой пищи стала сотрудница агентства «Москва» Екатерина Власенко. Холодец она приобрела в магазине по адресу Бутырский вал, дом 48.

В продукте «Холодец говяжий» от компании «Диво» гражданканашла иглу длиной более двух сантиметров.

Компания «Вкусвилл» заявила, что инициирует внутреннее расследование инцидента. Екатерина Власенко также собирается обратиться в Роспотребнадзор.

«Вкусвилл» намерен проверить все холодцы от «Дива», в случае необходимости партию отзовут.

Во «Вкусвилле» ранее было обнаружено взрывоопасное детское шампанское. Из-за избыточной газации белорусский игристый напиток «Пузировка» взрывался при открытии.



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