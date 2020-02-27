Мнение: Возбуждение от сети

27.02.2020, 22:19, Разное

Следственный комитет возбудил дело об убийстве пропавшей три года назад в Пензе Екатерины Левченко. О чем сообщило издание «Медуза». Несколько дней назад она же рассказала о том, что несколько человек из сфабрикованного ФСБ дела мифической «Сети», (запрещенной в России) могут быть причастны к убийству девушки.

То есть, три года Следственный комитет отказывался возбуждать дело, проводить расследование и только после возмущения граждан сфабрикованным ФСБ делом, решил возбудиться уголовным делом по другому случаю, и провести расследование.

Публичная цель властей ясна – увести вопрос о пытках и фабрикации политического дела в сторону, очернить обвиняемых, и тем самым сбить волну протестов, защитив преступное государство, создающее дела в стиле 1937 года.

По меньшей мере, это говорит о неисполнении сотрудниками Следственного комитета своих обязанностей на протяжении трех лет. Об их преступном пренебрежении защитой прав граждан.

Тот факт, что сейчас они торопливо бросились возбуждать дело, свидетельствует о том, что речи о защите прав пострадавших (семьи Екатерины Левченко) опять не идет. Всего лишь решили использовать историю в своих подлых целях.

Не понимают только одного – не поможет.

Те, кто выступает в России против государственной системы пыток и фабрикации политических дел, защищают не только пострадавших, но и себя, свои семьи.

Потому что завтра преступное государство может напасть на сотни тысяч людей. Как это и случилось во время «большого террора» 1937-38 годов.

Массовые избиения, аресты сотен людей на мирных акциях протеста, десятки посаженных за выдуманные преступления – только «проба пера».

Активная часть общества уже поняла, куда дело идет. Отсюда яростное мирное сопротивление.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…