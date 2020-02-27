Самоподжог возле Офиса президента. Пострадавший находится в реанимации

27.02.2020, 22:18, Новости дня

Житель Сумской области Александр Бурлаков, который поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни. Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила 27 февраля «Украинской правде».

«Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления», – сказала пресс-секретарь.

По словам Мендель, в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра направлен запрос о рассмотрении проблемы с земельными паями, которую пытается решить Бурлаков.

Также Офис президента обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению.

26 февраля Бурлаков облил себя горючей жидкостью и совершил самоподжог под Офисом президента в Киеве, протестуя против действий местных властей. Он утверждал, что из-за коррупционной схемы его лишили земельного пая, он неоднократно обращался в правоохранительные органы, однако ему не помогли.