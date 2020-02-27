Хоккеисты ЦСКА выиграли Кубок континента

27.02.2020, 22:12, Новости дня

Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20, сообщают информационные агентства.

После матча с «Сочи» в Москве, который завершился победой армейцев со счетом 6:0, ЦСКА набрал 94 очка в 62 матчах. При этом «Ак Барс» (Казань) в последнем матче проиграл «Автомобилисту» (Екатеринбург) со счетом 0:3 и набрал в итоге 93 очка, передает РИА «Новости».

ЦСКА стал обладателем Кубка континента – приза победителю регулярного чемпионата – второй раз подряд и в пятый раз в истории (с 2015 года по 2017 год и в сезоне-2018/19). Другим клубам КХЛ пока не удавалось выигрывать Кубок континента более двух раз.

Кроме того, в 2019 году ЦСКА завоевал Кубок Гагарина.